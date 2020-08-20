Сейчас к началу учебного года готовятся 1 787 образовательных организаций, в том числе школы, детские сады и учреждения дополнительного образования Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Губернатор рассказал, как на Ставрополье будут проходить школьные линейки в День знаний . Так, в крае торжественные школьные линейки в День знаний проведут в два этапа. Это даст возможность присутствовать на них родителям младшеклассников.

Глава региона сообщил, что линейки с 1 по 4 класс пройдут с родителями. А с 5 по 11 класс - без них.

Ранее Владимиров рассказал, что в сентябре образовательный процесс начнется во всех школах края.

На сегодняшний день в крае подготовлены различные модели организации дистанционного обучения на тот случай, если эпидемиологическая обстановка не позволит продолжить очное посещение школ

Сейчас к началу учебного года готовятся 1 787 образовательных организаций, в том числе школы, детские сады и учреждения дополнительного образования.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Ставрополья рассказал, как будут учиться дети после 1 сентября.

По его словам, за минувшие месяцы проделана большая организационная работа и предстоящий День Знаний должен стать безопасным праздником для здоровья детей и родителей.

Владимир Владимиров сообщил, что важно организовать быструю термометрию учащихся при входе в школу, обеспечить социальное дистанцирование во время обеда.

А сам график уроков выстроить так, чтобы исключить одновременное пребывание в школах всех учащихся.

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