В Пятигорске возобновили работу целебные минеральные источники

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

В Пятигорске после проведения всех необходимых санитарных процедур и анализов минеральной воды продолжили работу бюветы источников №1. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Теперь любой житель или гость курорта может посетить их. Однако, специалисты рекомендуют проводить лечение минеральными водами только по предписанию.

Так как вода из источников намного активнее столовой минеральной воды.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Предгорном районе Ставрополья открыли лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы. Она будет отслеживать качество мясной продукции на местном рынке, проводить ветеринарно-санитарные экспертизы.

Это сделано «в целях обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия».