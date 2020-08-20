В Пятигорске полицейские задержали мужчин за стрельбу в центре города

Один из участников потасовки выстрелил, предположительно из травматического оружия, в сторону 37-летнего мужчины
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Инцидент произошел 19 августа в районе остановки «Верхний рынок» на проспекте 40 лет Октября Пятигорска. Накануне в однои из соцсетеи появилась публикация о том, что в центре курорта произошла стрельба.
На место происшествия приехали правоохранители. Они выяснили, что между мужчинами произошел словесныи конфликт.
Один из участников потасовки выстрелил, предположительно из травматического оружия, в сторону 37-летнего мужчины. Пострадавший получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Пятигорску.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
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