В Кисловодске воссоздали разрушенную древнюю часовню

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

В Кисловодске готовят к открытию часовню на улице Реброва. Глава города рассказал, что уже завершены внутренние работы. Осталось наполнить ее церковной утварью. Теперь на карте ставропольского курорта появится еще один воссозданный объект исторического наследия.

Градоначальник также сообщил, что прародительницу» часовни Алексей Федорович Ребров построил около своего дома и первого источника нарзана в 1848 году.

Еще один любопытный факт: фасад и план часовни, предположительно, составили известные архитекторы братья Бернардацци. К сожалению, в прошлом веке часовню разрушили.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске строители при благоустройстве терренкуров раскопали старинную лестницу, ведущую к Архиерейской беседке, которой сейчас не существует.

Глава города сообщил, что исторический отрезок лестницы восстановят и сохранят. По его словам, эта замечательная находка свидетельствует о том, что терренкуры появились даже раньше, чем принято считать.

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