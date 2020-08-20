Жителям Махачкалы, ограбившим подростка, предъявили обвинение

Трем жителям Махачкалы, которые, угрожая ножом, ограбили подростка, предъявили обвинение. Мужчинам инкриминируют статью "Разбой", передает пресс-служба Следственного комитета по Дагестану.

9 августа молодые люди вывезли 17-летнего парня за пределы Махачкалы. На склоне горы Тарки-Тау, демонстрируя нож, группа вынудили жертву отдать 6,5 тысяч рублей, сотовый, наушники и кроссовки. С заявлением обратилась мать потерпевшего.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей города Махачкалы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением предметов, используемых в качестве оружия), - сказано в сообщении СКР по РД.

Обвиняемые арестованы.