Главу района в Дагестане осудили за превышение полномочий

В Дагестане вынесли приговор главе Дербентского района Магомеду Джелилову. Его наказали за превышение полномочий при выделении земли. Приговор зачитали и другому участнику дела. Об этом сообщает пресс-служба СКР по РД.

Следователи установили, что в 2017 году Джелилов бесплатно отдал депутату Акифу Балаханову муниципальную землю. Тот в свою очередь содействовал ему в предоставлении документов от имени подставного лица.

- Джелилову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также на два года запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе. Балаханов приговорен к трем годам лишения свободы условно, - сказано в сообщении.