На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 132 человека

Так, за последние сутки инфекцию выявили у 132 жителей региона Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. Так, за последние сутки инфекцию выявили у 132 жителей региона. Число зараженных в крае достигло 10741.

- Коронавирус пока не побеждён. Заболевание продолжает уносить жизни. К сожалению, за прошедшие сутки скончались ещё трое пациентов с подтверждённым диагнозом, - рассказал губернатор Ставрополья.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Преодолеть болезнь смогли ещё 117 человек.

Всего на Ставрополье выздоровело и снято с медицинского наблюдения уже 7189 пациентов.

По словам главы региона, возможности и ресурсы краевого здравоохранения позволяют оказывать полноценную помощь заболевшим. Так, для выявления инфекции каждый день проводится около 4 тысяч тестов на COVID-19.