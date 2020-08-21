На Ставрополье на трассе столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

Фото: https://vk.com/26stav

Инцидент произошел утром 21 августа, около села Старомарьевка Грачевского района. Фото с места событий появилось в соцсети.

На кадрах видно, что от удара машины вынесло на обочину. А одна из легковушек — перевернулась.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске легковушка столкнулась с грузовиком, пострадавшие доставлены в больницу. По факту происшествия проводится проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства и степень ответственности участников происшествия.