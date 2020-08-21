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В Дагестане четыре человека погибли в ДТП

На трассе столкнулись Mercedes и мотоцикл с люлькой
Ольга ОстровскаяОльга ОстровскаяОльгаОстровская
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Иномарка перевернулась и вылетела с трассы

Иномарка перевернулась и вылетела с трассы

Фото: СОЦСЕТИ

Четыре человека погибли в автомобильной аварии (ДТП) в ночь на пятницу на территории Республики Дагестан. Мотоцикл с коляской столкнулся с автомобилем Mercedes на трассе в километре от села Терекли-Мектеб Ногайского района.

Виновник и причина аварии пока неизвестны. После столкновения легковушка перевернулась и вылетела в кювет. Среди погибших — водители и пассажиры транспортных средств.

На месте ДТП работают следователи. Обстоятельства смертельной аварии выясняются.

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