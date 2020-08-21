В Ставрополе пройдут ярмарки выходного дня

Фото: пресс-служба администрации краевого центра

В Ставрополе на выходных пройдут традиционные ярмарки выходного дня в рамках акции «Покупай Ставропольское!».

Там гости и жители краевого центра смогут приобрести сезонные овощи и фрукты, бакалейные товары, рыбу, колбасные изделия и так далее.

В субботу 22 августа торговые ряды развернутся на улице Васильева, 35,1 и на улице Ленина, 74,17.

Желающие приобрести продукты могут прийти с 08:00 до 16:00. А в воскресенье 23 августа ярмарка развернется на улице Объездная, 12. Время с 08:00 до 16:00.