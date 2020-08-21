Иллюстративное фото Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров отпраздновал Новый год. Политик напомнил подписчикам в Instagram, что в мире наступил 1442 год по мусульманскому летоисчислению. Он поздравил с праздником жителей республики и рассказал о том, как провел торжество.

— Дорогие мусульмане, прошедший год был необычайно сложен, нам пришлось справиться со многими проблемами и, сплотившись, мы успешно преодолели их, — пишет Кадыров в своем личном блоге в Instagram. — Пусть в новом году наше единство лишь усилится, и пусть он будет полон радости и счастья. Очистив свои души, снискав довольство Аллаха и истинно полюбив друг друга, мы сможем достичь еще большего!

Глава Чечни объяснил, что отсчет мусульманского календаря идет от 622 года. А точнее — момента, когда пророк Мухаммед переселился из Мекки в Медину.

Кадыров рассказал, что отметил праздник в кругу богословов. При чем все приглашенные сдали тест на коронавирус, чтобы обезопасить празднование от неприятных последствий.

— Мы совершили обряды «зикр» и «мовлид», коллективную молитву, прочитали дуа (мольбу). В эти дни алимы призывают часто делать таубу (покаяние) с искренним сожалением за отступление от требований Ислама и твёрдым намерением больше не переступать черту дозволенного. И мы молим Всевышнего, чтобы Он простил нам наши грехи и укрепил на пути Корана и Сунны! — резюмировал политик.