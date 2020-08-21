Black Star выиграл суд по концерту Крида в Ставрополе

Егор Крид и бывший руководитель Black Star Тимати

В Москве закончили рассмотрение иска от "Независимого гастрольного агентства" к Black Star. Компания хотел взыскать с лейбла убытки за концерт Егора Крида в Ставрополе в 2019 году. Сумма иска - 973 тысяч рублей. Суд выиграли музыканты, сообщают местные СМИ.

Судебное заседание прошло 20 августа, акт еще не выложили.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что иск подали представители Black Star. Это же следует из данных Арбитражного суда. В феврале 2019 года, когда проходил концерт в Ставрополе, Егор Крид уже уходил из лейбла. Оставался нерешенным вопрос о судьбе репертуара и псевдониме Егора Булаткина. За "незаконное выступление" Black Star хотел ту же сумму.

"КП - Северный Кавказ" ждет судебный акт и следит за ситуацией.

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