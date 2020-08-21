Сообщения о минировании ТЦ и рынков Ингушетии оказались ложью

Сообщения о минировании торговых центров и рынков в Ингушетии оказались ложными. Кинологи не нашли опасных предметов. Информация поступила от неизвестных. Специалисты осмотрели даже прилегающую территорию, сообщает источник "КП-Северный Кавказ", знакомый с ситуацией.

В сообщении говорилось, что заминированы объекты в трех городах - Сунже, Назрани и Магасе. Посетителей экстренно эвакуировали. Источник "КП" говорит, что правоохранительные органы оцепили в том числе и один из крупнейших рынков в Назрани.