Расписание в школах Ставрополя будет смещено

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В Ставропольском крае в условиях борьбы с коронавирусом образовательный процесс в школах будет организован со смещением расписания. На встрече с журналистами 21 августа об этом заявил министр образования СК Евгений Козюра:

- 30 июня Роспотребнадзор опубликовал правила проведения занятий в учебных организациях, а 3 июля они вступили в силу. Согласно им расписание должно быть составлено со смещением таким образом, чтобы дети как можно меньше контактировали. Это требования жизни. К сожалению, мы вынуждены составить расписание с учетом минимизации контактов с детьми. Если раньше расписание предполагало переходы класса из кабинета в кабинет, то теперь составляется так, чтобы дети оставались в том кабинете, который закреплен за их классом. В этих условиях требует внимание только сам переход детей из класса в класс. Исключения составят проведение уроков химии, физики, для чего требуется специальная лаборатория. А также уроки иностранного языка. Все остальные предметы будут изучаться в одном классном помещении. Это временное явление, связанное с эпидситуацией.