Ставропольчанка забила до смерти мужчину, пристававшего к ней

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

39-летняя жительница Изобильненского округа забила до смерти шваброй по голове знакомого своего мужа. А дело было так: в дом к ней пришел мужчина. Женщина объяснила гостю, что супруга нет дома.

Однако, ставрополец не спешил уходить. Вместо этого он стал добиваться расположения супруги знакомого. В ответ женщина забила до смерти шваброй по голове знакомого своего мужа. Об этом сообщает пресс-служба СКР Росиии по Ставрополью.

От полученных травм мужчина скончался в больнице. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас следователи собирают необходимые доказательства.