На Ставрополье служба кризисной помощи работает онлайн

Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

К губернатору Ставрополья часто в директ приходят вопросы такого плана: не складываются отношения родителей и детей. Что делать, если сталкиваешься с насилием в семье? Как спастись, если преследует бывший муж? Где искать поддержки, когда в жизни наступила чёрная полоса.

В этом году из-за коронавируса, самоизоляции таких обращений стало больше. Профессионально ответить на них могут специалисты краевой Службы кризисной помощи.

По словам Владимира Владимирова, с начала года они уже помогли более 100 женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Причём, не только на словах, но и на деле.

- Это комплексная социальная помощь, в том числе, в трудоустройстве, в решении правовых вопросов, в социальном сопровождении.

Также психологи Службы могут проконсультировать по вопросам отношений супругов, родителей и детей, проблем стресса, возникающего во время изоляции.

Получить такие услуги можно, как очно, обратившись в Службу кризисной помощи, так и по скайпу, записавшись предварительно.

Телефон экстренной психологической помощи: 633-643.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье раскрыли статистику по бракам. Выяснилось, что 91 пара из ста разрывают отношения досрочно. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата. Согласно статистике, в 2019 году в Ставропольском крае свадьбу сыграли 15,6 тысяч раз. На тысячу людей приходится пять-шесть человек, которые вступают в брак. Первые показатели 2020 года немного ухудшили статистику.

Так, с января по апрель на Ставрополье создали 3404 семьи, что 2,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Во многом это связано с пандемией.

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