На Ставрополье по вине директора фирмы погиб прохожий

ФотО: скрин видео от пресс-службв СКР России по Ставрополью

Инцидент произошел 17 апреля этого года в Ессентуках. Директор фирмы без инструктажа по технике безопасности производства работ по прокладке и монтажу оптико-волоконного кабеля дал указание подчиненным выполнить работы на территории проезжих частей улиц и тротуарах города.

При этом он не согласовал с компетентными органами вопрос об ограничении движения пешеходов и транспорта в местах производства работ.

Кроме этого, он не организовал ограждение рабочих зон и не снабдил работников специальными техническими средствами. В результате проезжавший автомобиль врезался в натянутый кабель, который с силой ударил проходившего мимо мужчину.

От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Против директора фирмы ООО «Пять сетей» возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.