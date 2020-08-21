В Георгиевске двух мужчин наказали за сон на «Вечном огне»

Фото: instagram.com/georgievsk_online

Инцидент произошел в Георгиевске. Там прохожие успели заснять на мобильный вопиющий случай. В центре города, прямо на мемориале «Вечный огонь» решили прилечь и поспать двое местных жителей.

Правоохранители нашли этих нарушителей. Ими оказались 42-летний и 32-летние жители Георгиевского округа. Любителей поспать в запрещенных для этого местах, доставили в полицейский участок.

Там они объяснили свой поступок очень кратко: решили просто погреться у «Вечного огня». К счастью, мужчины не предпринимали действий по осквернению мемориала.

Полицейским они признались, что сожалеют о произошедшем. Мировой суд приговорил каждого к аресту на пять суток в специальном приёмнике для административно осуждённых.

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