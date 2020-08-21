На Ставрополье продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Всего на Ставрополье выздоровело и снято с медицинского наблюдения уже 7189 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье до 3 сентября продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом говорится в постановлении губернатора Владимира Владимирова, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона.

В документе говорится, что действие меры продлевается с 21 августа по 3 сентября включительно.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. Так, за последние сутки инфекцию выявили у 132 жителей региона. Число зараженных в крае достигло 10741.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Преодолеть болезнь смогли ещё 117 человек.

Всего на Ставрополье выздоровело и снято с медицинского наблюдения уже 7189 пациентов.

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