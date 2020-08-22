На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 128 человек

Иллюстративное фото Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье продолжает расти число жителей, заразившихся коронавирусной инфекцией. За последние сутки медики выявили 128 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заразившихся — 10 869 жителей. Из-под наблюдения выписано 7365 человек.

Как сообщает губернатор Владимир Владимиров, за последние сутки край вышел в плюс по числу выздоровевших. Число активных больных уменьшилось на 51 за счет большого числа выписанных пациентов. 176 человек смогли победить коронавирус и были сняты с медицинского учета.

— На максимальных отметках сейчас находятся показатели объемов тестирования, которое мы проводим для выявления новых случаев COVID-19.Только за последние 3 дня проведено почти 14 тысяч таких исследований, — отмечает глава Ставрополья.

Однако не все новости такие приятные. К несчастью, список жертв коронавирусной инфекции пополнили ещё трое ставропольцев. Таким образом за весь период скончалось 212 человек.