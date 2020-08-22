Под Ставрополем появилось два новых светофора «по вызову»

Иллюстративное фото Фото: Иван МАКЕЕВ

На автодороге из Ставрополя в городской аэропорт усилена безопасность дорожного движения. Там установлены два светофора «по вызову», сообщает краевое министерство дорожного хозяйства.

Решение обусловлено оживленным дорожным движением на участке автодороги «Ставрополь — Аэропорт». Чтобы безопасно перейти проезжую часть, нужно просто нажать кнопку.

Контроль за обеспечением безопасности пешеходов и водителей в регионе находится на постоянном контроле губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, отметили в министерстве.