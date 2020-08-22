На Ставрополье ещё 176 человек вылечились от коронавируса

Иллюстративное фото Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Ставропольского края сообщил актуальные новости по эпидситуации в регионе: за сутки выздоровели 176 человек, у 128 жителей диагностирован коронавирус. Суточная динамика положительная. Число активных больных уменьшилось на 51 пациента.

По актуальной информации на утро 22 августа за весь период пандемии заразилось 10 869 ставропольцев. 7365 смогли побороть коронавирусную инфекцию. 212, к сожалению, скончались — за последние сутки скончались трое «тяжелых» пациентов.

Губернатор Владимиров отметил, что край делает все возможное для своевременного выявления очагов болезни и защиты населения. Так, в очередной раз побиты рекордные показатели — за последние трое суток сделано 14 тысяч тестов.

Напомним, что с подробными сведениями по распространению вируса в районах и крупных городах Ставропольского края вы можете ознакомиться в публикации «КП - Северный Кавказ».