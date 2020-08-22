Ритуальное жертвоприношение совершено на стадионе «Амхата» в Грозном

Фото: пресс-служба РФК «Ахмат»

На стадионе грозненского «Ахмата» совершен обряд жертвоприношения. Корову закололи во славу приближающейся 69-й годовщины погибшего президента Чеченской Республики, давшего название клубу — Ахмата Кадырова.

— Сегодня по поручению генерального директора спорткомплекса «Ахмат Арена» Магамеда Мацуева на территории спорткомплекса провели религиозный обряд жертвоприношения. Мясо жертвенного животного раздали сотрудникам стадиона. Да примет Всевышний наши добрые деяния и ниспошлет нам свою милость, — гласит сообщение, размещенное в официальном Instagram грозненского клуба.

Напомним, что футбольный клуб по просьбам жителей республики был переименован в честь отца Рамзана Кадырова. Ахмат-Хаджи погиб во время проведения концерта в честь Дня Победы 9 мая 2004 года. Сдетонировало заложенное под центральной трибуной взрывное устройство — политик погиб на месте.