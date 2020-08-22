В Ставрополе многодетные семьи получат дополнительные выплаты на детей

Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Администрация Ставрополя поможет многодетным семьям и одиноким матерям. Они смогут получить дополнительные выплаты на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере 500 рублей.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, чтобы получить дополнительную поддержку, нужно будет собрать пакет документов. Для многодетных семей сюда входят свидетельства о рождении, паспорта родителей, документы, подтверждающие семейное положение. Для матерей необходима справка о рождении с информацией об отце ребенка, а также документы о семейных доходах за три предыдущих месяца.

Уточнить информацию, а также подать заявку на получение субсидий можно в комитет соцзащиты администрации Ставрополя (тел. 55-66-71) и в МФЦ по месту жительства. Отметим, что в любом случае необходимо предварительно записаться на прием.