ДТП под Владикавказом: два человека погибли, один в реанимации

Фото с места ДТП

Утром 22 августа ДТП с двумя «Грантами» произошло неподалеку от столицы Северной Осетии. В результате рискованного маневра два человека погибли на месте, а не справившийся с управлением водитель попал в реанимацию.

Авария произошла на 13 километре дороги «Владикавказ — Алагир». 21-летний водитель первой «Гранты» выехал на встречку, не справившись с управлением. Российский автомобиль на высокой скорости врезался во встречную «Гранту».

В живых остался лишь 21-летний парень. Его 51-летняя пассажирка и 80-летний водитель второго авто скончались на месте происшествия. Раненый доставлен в Республиканскую клиническую больницу.

На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.