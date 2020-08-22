Рамзан Кадыров поздравил жителей Чечни и России с Днем флага Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался самым длинным флагштоком и самым большим флагом. Праздничное поздравление политика с Днем государственного флага РФ размещено на официальной странице в Instagram.

Глава Чечни отметил, что российский флаг олицетворяет самые важные качества народов, которые населяют нашу многонациональную Родину. И заверил, что любой чеченский юноша знаком с гербом, флагом и гимном страны.

— Государственный флаг олицетворяет могущество нашей страны, ее непоколебимость, стойкость, мужество, славные победы и достижения россиян, наши рекорды и открытия. В Чеченской Республике уделяется особое внимание знанию государственной символики, духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию молодежи. В общеобразовательных учреждениях дети учат наизусть гимны России и ЧР, — написал Кадыров в соцсетях.

Кроме того, политик заметил, что флагштоки в Грозном возносят россйиский триколор на небывалую высоту — высота флагштоков составляет 73,5 метра. И напомнил, что самый большой флаг РФ также установлен в Чечне.

— Площадь установленного в ЧР полотнища — 150 квадратных метров! Но и это не все. Именно в Грозном в 2014 году был установлен новый мировой рекорд по созданию живого государственного флага и численности участвовавших в этой акции людей. Длина флагов России и Чеченской Республики превысила 2000 метров, а приняли в этой акции участие более ста тысяч юношей и девушек, — вспоминает Кадыров.

В праздничный день чеченский лидер с радостью поздравил президента, свой народ и всех россиян.

— Желаю благополучия и процветания нашему великому Отечеству! — резюмировал Рамзан Кадыров.