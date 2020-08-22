Прокуратура спасла от разрушения «Дом с привидениями» в Ставрополе

«Дом с привидениями» спасла прокуратура Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Краевая прокуратура спасла от разрушения памятник архитектуры — «Дом с привидениями» в городе Ставрополе. Арендатор, наплевательски отнесшийся к обязанностям по реконструкции здания, оставил его на медленное уничтожение. А минимущества, с которым был заключен договор, не предпринимало никаких действий.

По сведениям пресс-службы надзорного ведомства, бизнесмен Виталий Сидько заключил контракт на условиях льготной аренды. Вместо существенной платы он должен был отремонтировать особняк 1914 года постройки до ноября 2019 года. Однако бизнесмен забыл о своих обязательствах.

Арендатор клялся восстановить особняк, но решил забыть об обязательствах, а «замок» оставил медленно разрушаться Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Оказалось, что бездействовало и министерство. За просрочку начала работ «накапало» 83 миллиона, однако действий для расторжения контракта или взыскания не предпринималось.

Теперь за сохранением особняка будут следить прокуроры. Делец выплатит причитающиеся деньги, договор будет расторгнут, а о «Доме с привидениями» позаботится городская администрация.

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