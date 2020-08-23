Число больных COVID на Ставрополье выросло до 10995

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За сутки на Ставрополье 126 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число выявленных – 10995. В их числе 7403 случаев выздоровления (+38 за сутки). А также 215 смертей – еще трое с COVID-19 за последние 24 часа скончались.

По данным краевого Минздрава, за все время на Ставрополье провели свыше 369 тысяч тестов на коронавирус. «Ресурсы краевой медицины позволяют делать это в полном объёме», - отмечает губернатор Владимир Владимиров. Глава региона подчеркивает, что по-прежнему важно соблюдать меры профилактики.