Двое ликвидированных в Ингушетии боевиков являлись сторонниками ИГИЛ*

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утром 23 августа в ингушском поселении Троицкое во время КТО уничтожили сторонников запрещенной в России террористической группировки. Как сообщили в Национальном комитете безопасности два ликвидированных террориста присягнули ИГИЛ* и готовились совершить террористический акт.

Напомним, что режим антитеррористической операции ввели на территории села сегодня в 8.00 часов. Предполагаемые боевики оказали сопротивление, начались активные боевые действия, в ходе которых и были уничтожены двое – их личности устанавливаются.

*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая группировка*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая группировка