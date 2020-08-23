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Двое ликвидированных в Ингушетии боевиков являлись сторонниками ИГИЛ*

Стало известно, что во время КТО были уничтожены террористы запрещенной в России группировки
Евгения СокореваЕвгения СокореваЕвгенияСокорева
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утром 23 августа в ингушском поселении Троицкое во время КТО уничтожили сторонников запрещенной в России террористической группировки. Как сообщили в Национальном комитете безопасности два ликвидированных террориста присягнули ИГИЛ* и готовились совершить террористический акт.

Напомним, что режим антитеррористической операции ввели на территории села сегодня в 8.00 часов. Предполагаемые боевики оказали сопротивление, начались активные боевые действия, в ходе которых и были уничтожены двое – их личности устанавливаются.

*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая группировка*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая группировка

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