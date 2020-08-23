Появилось видео с КТО в Ингушетии

Национальный антитеррористический комитет опубликовал оперативную съемку с места проведения КТО в ингушском поседении Троицкое:

Боевики оказали сопротивление и ранили двух сотрудников спецназа. В итоге были уничтожены трое. Боевики, предварительно, присягнули запрещенной в России группировке ИГИЛ. В частном доме, где скрывались террористы, нашли пистолеты, снаряды, готовые взрывные устройства. Личности ликвидированных бандитов устанавливаются. Ведутся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.