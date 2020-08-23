Известный журналист скончался в Ставрополе

Лариса Бахмацкая

В Ставрополе 23 августа на 42 году жизни скончалась журналист Лариса Бахмацкая. Известный в крае и за его пределами автор — она запомнилась освещением злободневных тем, своими расследованиями и аналитическими статьями. Бахмацкая работала не только в местной прессе, но таких изданиях, как «Коммерсантъ», «ФедералПресс» и «Московский корреспондент».

- С её уходом ставропольская журналистика лишилась, безусловно, талантливого автора, - пишет губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. - Память о ней останется в сердцах её читателей.

Лариса Бахмацкая получила не одну профессиональную награду. В том числе победила в конкурсе ОНФ «Правда и справедливость». Причина смерти журналиста не сообщается. На своей странице 22 августа та последний раз опубликовала пост с фотографией сына.