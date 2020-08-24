На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 129 человек

С весны в регионе проведено более 372 тысяч тестирований на COVID-19. Эта работа продолжается непрерывно и позволяет выявлять новые случаи заражения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. За сутки прибавилось еще 129 человек. Из-под меднаблюдения были выписаны 15 пациентов. В целом за весь период болезнь смогли победить 7,4 тысячи человек.

С весны в регионе проведено более 372 тысяч тестирований на COVID-19. Эта работа продолжается непрерывно и позволяет выявлять новые случаи заражения.

По словам губернатора Ставрополья, всем заболевшим оказывается медпомощь.

- Но, к сожалению, в отдельных случаях недуг оказывается сильнее. За прошедший день скончался пациент, у которого был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. Соболезную родным, - сообщил Владимир Владимиров. Глава региона обратился к землякам, что сегодня вдвойне важно быть внимательным к своему здоровью.