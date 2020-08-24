На дорогах Ставрополья появится еще 80 камер с расширенными функциями

Сейчас в нашем регионе работают 132 камеры фото-видеофиксации Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье до конца 2020 года планируется установить 80 новых камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба краевого УГИБДД.

Камеры имеют расширенные функции. Они могут определять превышение скорости и выезд на встречную полосу.

По словам правоохранителей, также эти устройства будут фиксировать проезд на красный сигнал светофора и нарушение движения по полосам.

В пресс-службе регионального ведомства добавили, что камеры будут записывать видео с моментами нарушений. А после этого водители будут получать «письма счастья».

Системы фиксации снабжены алгоритмом распознавания номеров. Водители, скрывшие номера, будут привлечены к ответственности.

Сейчас в нашем регионе работают 132 камеры фото-видеофиксации. В одном из случаев наказали водителя грузовика, который выехал на встречную полосу через двойную сплошную и чуть не сбил мужчину. Это нарушение зафиксировала камера.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в страшном ДТП пострадали 4 человека. Инцидент произошел 22 августа, около 22:00, на улице Московской в Благодарненском районе.

Водитель автомобиля СУВ T11 ВОРТЕКС не справился с управлением, съехал с дороги, машина врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель и три пассажира госпитализированы. Выяснилось, что 38-летний водитель водительских прав не получал.

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По словам владельцев «скандальных машин», чтобы растаможить автомобиль, стоимость, которой, например 500 тысяч рублей, нужно заплатить более миллиона рублей (подробнее)