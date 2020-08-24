В Ставрополе Совет отцов проверил места массового отдыха молодежи

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Совет отцов при главе Ставрополя вместе с представителями правоохранительных структур и профильных комитетов городской администрации провел рейд в местах массового отдыха юных ставропольцев.

В этот раз объектом внимания стали Александровская площадь, Крепостная гора, парк Центральный, район пр. К. Маркса.

Участники акции беседовали с молодыми людьми, рассказывали о вреде употребления табачной продукции. Кроме того, они проверяли, насколько безопасны площадки для подрастающего поколения.

проверяющие посетили магазины, где напомнили сотрудникам о запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе многодетные семьи получат дополнительные выплаты на детей. Администрация Ставрополя поможет многодетным семьям и одиноким матерям. Они смогут получить дополнительные выплаты на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере 500 рублей.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, чтобы получить дополнительную поддержку, нужно будет собрать пакет документов. Для многодетных семей сюда входят свидетельства о рождении, паспорта родителей, документы, подтверждающие семейное положение.