Ставрополь удостоился переходящего Вымпела губернатора Ставрополья

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Переходящий Вымпел губернатора Ставрополья за успехи, достигнутые в подготовке молодежи к военной службе в 2019 году, в очередной раз остался в Ставрополе.

Краевой центр регулярно выполняет задание по комплектованию Вооруженных Сил РФ молодым пополнением.

Так, в прошлом году в ряды Российской армии призвано 559 ставропольских юношей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Со старшеклассниками проводились встречи, в том числе с участием ветеранов войны, труда, тружеников тыла, детей войны, для юношей организовывались дни призывника, выставки оружия и боевой техники, пятидневные учебно-методические сборы, военно-спортивные игры.

Ранее в военном комиссариате края рассказали, в каких регионах и войсках ждут новобранцев из нашего региона. В Ставропольском крае стартовал осенний призыв на срочную службу в российскую армию. Как сообщили в военном комиссариате региона, задание на прошедший весенний призыв было выполнено полностью. В войска отправились 1 850 человек.

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