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В Ставрополе дадут 200 тысяч рублей за лучший туристический маршрут

Призом станет грант в размере 200 тысяч рублей на оплату транспортных и экскурсионных услуг
Ася АсрянАся АсрянАсяАсрян
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Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе выберут лучший туристический маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра. Конкурс проводит мэрия, прием заявок начнется с 27 августа.

Поучаствовать могут бизнесмены, которые работают в сфере туризма и зарегистрированы в России.

В администрации уточняется, что победит тот, кто разработает лучший двухдневный туристический маршрут по городу и окрестностям.

Призом станет грант в размере 200 тысяч рублей на оплату транспортных и экскурсионных услуг.