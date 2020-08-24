На Ставрополье предприятие задолжало три миллиона за неуплату страховых взносов

Фото: пресс-служба СКРО России

Против бывшего генерального директора ООО «Невинномысская шерсть». Возбудили уголовное дело. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

По данным следствия, с мая 2016 по январь 2017 года работодатель уклонился от уплаты страховых взносов на обязательное медицинское и пенсионное страхование работников организации.

Общая сумма задолженности составила более 3 миллионов рублей.

По данным ведомства, ущерб, причиненный бюджету государства, возмещен в полном объеме. Уголовное дело направили в суд с постановлением для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.