В Ставрополе мужчина упал с высоты

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Инцидент произошел 22 августа, в краевом центре. Так, в одном из частных домов 29-летний мужчина помогал с ремонтом своим родственникам.

Известно, что семья обустраивала фасад дома. Поднявшись на строительные леса, ставрополец не удержался и упал вниз. Высота была не большая – 1,5 м.

Но и этого расстояния хватило, чтобы человек серьезно травмировался. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.По предварительной версии, мужчина сломал ребра и получил ушиб поясничной области.