В Ставрополе 82-летняя пенсионерка упала, спускаясь по канату из простыней

Не рассчитав свои силы, пожилая женщина сорвалась с высоты. Свидетели происшествия незамедлительно позвонили спасателям
Фото: Иван МАРКОВ
Инцидент произошел 22 августа, около 19:00, в Ставрополе. Там со второго этажа упала 82-летняя женщина. По словам очевидцев, пенсионерка через окно хотела выйти на улицу.
Она, сделав из простыней канат, начала спускаться вниз. Не рассчитав свои силы, пожилая женщина сорвалась с высоты. Свидетели происшествия незамедлительно позвонили спасателям.
По словам старшего смены АСП Владимира Кряжева, показал осмотр, женщина скорее всего, повредила позвоночник.
Спасатели оказали ей первую помощь, затем дождались приезда бригады скорой и на носилках передали пострадавшую им.
Сейчас пенсионерка находится в четвертой городской больнице. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Ставрополе мужчина упал с высоты
Поднявшись на строительные леса, ставрополец не удержался и упал вниз (подробнее)