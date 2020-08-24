В Ставрополе 82-летняя пенсионерка упала, спускаясь по канату из простыней

Не рассчитав свои силы, пожилая женщина сорвалась с высоты. Свидетели происшествия незамедлительно позвонили спасателям Фото: Иван МАРКОВ

Инцидент произошел 22 августа, около 19:00, в Ставрополе. Там со второго этажа упала 82-летняя женщина. По словам очевидцев, пенсионерка через окно хотела выйти на улицу.

Она, сделав из простыней канат, начала спускаться вниз. Не рассчитав свои силы, пожилая женщина сорвалась с высоты. Свидетели происшествия незамедлительно позвонили спасателям.

По словам старшего смены АСП Владимира Кряжева, показал осмотр, женщина скорее всего, повредила позвоночник.

Спасатели оказали ей первую помощь, затем дождались приезда бригады скорой и на носилках передали пострадавшую им.

Сейчас пенсионерка находится в четвертой городской больнице. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.

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