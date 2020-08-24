В Кочубеевском районе 1 сентября школы примут более 900 первоклассников

В целом, по данным министерства образования региона, все 1 787 школ края подготовились к началу нового учебного года и прошли приемки комплексных комиссий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на пандемию, школы Кочубеевского района готовятся начать работу в традиционном очном формате. 1 сентября учебный год начнется для порядка 8 тысяч учеников, 920 из них сядут за парты впервые.

По словам руководителя отдела образования района, Натальи Ворончихиной, основные ремонтные работы в школах уже завершены. Сейчас решается вопрос о выстраивании образовательного процесса с учетом всех мер безопасности.

В целом, по данным министерства образования региона, все 1 787 школ края подготовились к началу нового учебного года и прошли приемки комплексных комиссий.

Полным ходом идет обеспечение учреждений образования запасом средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, одноразовой посуды. Все организации обеспечены приборами для обеззараживания воздуха и бесконтактными термометрами.

Тем временем, в числе важных вопросов родителей перед началом нового учебного года на Ставрополье - как будут рассаживать детей в кабинетах? Отвечая на этот вопрос, министр образования Ставропольского края Евгений Козюра, отметил, что по максимуму будут использованы возможности класса:

- Исходя из возможностей класса, стараются расставить парты на расстояние, которое позволит соблюдать социальную дистанцию, - сказал министр 21 августа на встрече с журналистами. - Классы расформировывать не будут.

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В регионе подготовлены различные модели организации дистанционного обучения на тот случай, если эпидемиологическая обстановка не позволит продолжить очное посещение школ (подробнее)