В Кочубеевском районе 1 сентября школы примут более 900 первоклассников

В целом, по данным министерства образования региона, все 1 787 школ края подготовились к началу нового учебного года и прошли приемки комплексных комиссий
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Несмотря на пандемию, школы Кочубеевского района готовятся начать работу в традиционном очном формате. 1 сентября учебный год начнется для порядка 8 тысяч учеников, 920 из них сядут за парты впервые.
По словам руководителя отдела образования района, Натальи Ворончихиной, основные ремонтные работы в школах уже завершены. Сейчас решается вопрос о выстраивании образовательного процесса с учетом всех мер безопасности.
В целом, по данным министерства образования региона, все 1 787 школ края подготовились к началу нового учебного года и прошли приемки комплексных комиссий.
Полным ходом идет обеспечение учреждений образования запасом средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, одноразовой посуды. Все организации обеспечены приборами для обеззараживания воздуха и бесконтактными термометрами.
Тем временем, в числе важных вопросов родителей перед началом нового учебного года на Ставрополье - как будут рассаживать детей в кабинетах? Отвечая на этот вопрос, министр образования Ставропольского края Евгений Козюра, отметил, что по максимуму будут использованы возможности класса:
- Исходя из возможностей класса, стараются расставить парты на расстояние, которое позволит соблюдать социальную дистанцию, - сказал министр 21 августа на встрече с журналистами. - Классы расформировывать не будут.
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