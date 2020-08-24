На Ставрополье осудят двух полицейских за аферу на 150 тысяч рублей

Против них возбудили уголовные дела по статьям: «Приготовление к получению взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями» Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские сообщили мужчине, против которого проводилась проверка, что за 150 тысяч рублей обеспечат ему принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

После этого подозреваемые снизили размер взятки до 100 тысяч рублей и наметили время и место для ее передачи. Однако впоследствии правоохранители отказались получать деньги, узнав, что их противоправная деятельность попала в поле зрения оперативных служб.

Тогда же старший оперуполномоченный для придания видимости законности своим действиям и отсутствия корыстной заинтересованности вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в сфере страхования, которое было отменено с последующим возбуждением уголовного дела.

Против них возбудили уголовные дела по статьям: «Приготовление к получению взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

По результатам проведенной служебной проверки один из сотрудников уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Решение о прохождении службы вторым сотрудником будет принято после вынесения приговора.

Кроме того, их непосредственный руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.