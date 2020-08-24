В Железноводске жители и гости пересаживаются на электросамокаты

Фото: пресс-служба администрации Железноводска

В Железноводске станции электросамокатов могут появиться в парке имени Станислава Говорухина. Глава города рассказал, что сейчас в Курортном парке Железноводска есть 28 станций проката электросамокатов.

По его словам, популярность электрических самокатов постоянно растет. В Железноводск приезжают кататься жители со всех Кавказских Минеральных Вод.

Сейчас количество электросамокатов в Курортной зоне превышает 400 штук.

- По итогам опроса среди жителей Железноводска, который мы проводим в приложении «Умный город», будет принято решение о размещении парковок в парке имени Станислава Говорухина. Проголосовать может каждый житель со своего смартфона, - сообщил Евгений Моисеев.

В мэрии курорта добавили, что скоро в Железноводске появится велошеринг.