120 миллионов рублей страховых выплат получили медики Ставрополья, заболевшие COVID-19

По словам первого замминистра здравоохранения края Юрия Литвинова, каждый случай заболевания медработника коронавирусом тщательно разбирается Фото: Архив "КП"

Закон о соцподдержке сотрудников больниц, которые заразились коронавирусом на работе, приняли на Ставрополье в апреле.

Заболевшим выплачивают по 1 миллиону рублей. В случае летального исхода родственникам умершего назначается выплата в размере трех миллионов рублей.

85 медработникам уже оказали финансовую помощь в размере 85 миллионов. Также 9 миллионов выплатили родственникам скончавшихся.

Страховые гарантии медикам предусмотрены также указом президента России. Единовременные страховые выплаты от Фонда соцстрахования получили 233 медработника на сумму более 26,7 миллиона рублей.

По словам первого замминистра здравоохранения края Юрия Литвинова, каждый случай заболевания медработника коронавирусом тщательно разбирается.

Для этого создается комиссия, которая расследует несчастный случай и составляет акт в соответствии с федеральным законодательством.

— Выплаты производятся из регионального бюджета, а также из средств Фонда социального страхования, — добавил Юрий Литвинов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. За сутки прибавилось еще 129 человек. Из-под меднаблюдения были выписаны 15 пациентов. В целом за весь период болезнь смогли победить 7,4 тысячи человек.

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