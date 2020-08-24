В Ставрополе рассказали об обязанностях наследников квартиры

По закону, долг за услуги ЖКХ числится за собственником, а не за квартирой. Но в случае наследства это правило не работает. Наследник принимает на себя все долги умершего, в том числе и по «коммуналке» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе рассказали, что наследникам, которые получат квартиру, придется погасить все долги умершего родственника за «коммуналку». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ края.

Так, горожан интересовал вопрос, кто должен погашать долг умершего за «коммуналку», накопленный до и после его смерти.

По закону, долг за услуги ЖКХ числится за собственником, а не за квартирой. Но в случае наследства это правило не работает. Наследник принимает на себя все долги умершего, в том числе и по «коммуналке».

Из-за этого наследство может быть с «сюрпризом». В региональном ведомстве также добавили, что управляющая компания может потребовать погасить долги, но, не более чем за трехлетний период.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, какими будут тарифы ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2020 для каждого мунициапального образования, и как сэкономить на платежах летом. Еще прошлой осенью было объявлено, что цены на коммунальные услуги больше всего вырастут на Северном Кавказе.

В республиках рост тарифов составит от 4,7 до 6,5%. А вот тарифы ЖКХ с 1 июля 2020 в Ставропольском крае увеличатся не на столько. Кстати, в первый день июля произойдут и другие изменения.

Вступит в силу ряд законов, который затронет пенсионеров, семьи с детьми, автовладельцев и самозанятых.