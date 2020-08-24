Под Кисловодском для транзитного транспорта реконструируют автодороги

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

В Кисловодске планируют отремонтировать дороги для транзитного транспорта вокруг города. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Кисловодск.

Ему показали работы по благоустройству городских и туристических объектов и рассказали о планах по развитию курорта.

В частности, градоначальник сообщил о необходимости реконструкции сети автодорог возле города, чтобы пустить по ним транзитный транспорт.

Губернатор поручил при разработке проекта предусмотреть снижение транспортной нагрузки на уличную сеть города.

- Увеличиваем там газонную зону. В мой адрес обращались общественные экологи, журналисты, озабоченные реконструкцией проспекта Дзержинского. Проектом предусмотрена замена зеленых насаждений. Во время реконструкции убрали старые больные каштаны по той стороне проспекта, где «Малая каскадка», а по другой - расширили пешеходную зону, - прокомментировал глава курорта.