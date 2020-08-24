На Ставрополье впервые к работе на стройках привлекли студентов

Фото: пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства Ставрополья

На Ставрополье впервые студенческие стройотряды привлекли для работы на краевых стройках. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя.

В отряды вступают не только те, кто учатся на строительных специальностях, но и студенты, которым интересно попробовать себя в этой отрасли. Им также выплачивают зарплату. А также выдают спецодежду и инвентарь для работы.

Сейчас стройотряды участвуют в строительстве социальных объектов.