На Ставрополье стартовал второй этап операции «Скорость»

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

С 24 по 30 августа Ставропольская Госавтоинспекция проводит второй этап операции «Скорость».

Будут использованы скрытые патрули, которые уже с 24 августа контролируют соблюдение участниками дорожного движения безопасного скоростного режима с помощью ручных скоростомеров.

По результатам первого этапа, который проводился с 4 по 9 августа, к ответственности за нарушение установленного законом скоростного режима привлекли около 700 лихачей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

167 из которых превысили допустимую норму более чем на 60 километров либо совершили этодеяние повторно. Мм грозит лишение права управления сроком до одного года.

Руководство Госавтоинспекции края обращается ко всем жителям и гостям региона с напоминанием, что большинство аварий с тяжкими последствиями происходят именно по причине несоответствия скорости конкретным дорожным условиям!

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