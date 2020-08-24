Чистая прибыль ПСБ - 7,4 млрд рублей

Результаты первого полугодия прокомментировал Евгений Смирнов, главный финансовый директор ПСБ:

-В первом полугодии 2020 года ПСБ продемонстрировал устойчивую динамику основных доходов и объемов бизнеса. Оперативно отреагировав на вызовы пандемии COVID-19, мы приняли ряд мер, которые позволили минимизировать риски, трансформировали модели клиентского обслуживания, что позволило нам наращивать бизнес и повышать операционную эффективность даже в столь непростых условиях.

По словам Евгения Смирнова, «кредитный портфель ПСБ вырос с начала года на 17%, при этом основной рост пришелся как раз на второй квартал»:

- Операционный доход банка увеличился более чем на 50% год к году. Взвешенная политика по управлению рисками позволила пройти сложный второй квартал без убытков. Будучи социально ответственным банком ПСБ реализовал комплекс мер поддержки клиентов в рамках как государственных, так и собственных программ. Уже в июне мы видим восстановление ряда отраслей экономики, что вселяет в нас умеренный оптимизм, однако мы будем придерживаться консервативной оценки рисков и во 2-м полугодии 2020 года.