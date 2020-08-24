Ставрополец осужден за жестокое убийство собаки хаски

Иллюстративное фото Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Ставрополье осужден пастух, жестоко расправившийся с собакой породы хаски. Житель Нефтекумского района признан виновным по статье «Жестокое обращение с животными». Хозяин животного был вынужден наблюдать за убийством.

Как сообщила пресс-служба краевой прокуратуры, инцидент датируется маем 2020 года. Хозяин выгуливал свою любимую хаски в полях, неподалеку от поселка Затеречного. Радостный пес стал игриво охотиться за овцами, чем привел в ярость фермера. Голыми руками мужчина расправился с собакой, избив её до смерти. Хозяин не успел спасти хаски, скончавшуюся на его руках.

Суд признал агрессию со стороны овцевода немотивированной и чрезмерной. Убийцу приговорили к 10 месяцам исправительных работ. 10% его заработка будет удерживаться в пользу государства.