На Ставрополье застолье пары закончилось трагедией

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Инцидент произошел днем 30 июля в одном из домов в селе Урожайном Левокумского района. Там во время распития спиртных напитков поссорились мужчина с женщиной. Во время конфликта ставрополец оттолкнул потерпевшую.

Женщина упала и ударилась головой об пол. Получив закрытую черепно-мозговую травму, 60-летняя пенсионерка скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР России по Ставрополью.

Против 45-летнего ставропольца возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства, осматривают место происшествия.